O técnico Mauricio Pochettino mandou um recado direto aos jogadores do Manchester United antes de sua estreia em Old Trafford, marcada para este sábado, 28, contra o Brentford. O treinador argentino afirmou que não terá postura complacente para reestruturar o time e afastar a equipe da parte baixa da tabela na Premier League.

“Encontramos um grupo de jogadores que quer ajudar e vencer partidas. Não posso mudar minha visão, dizer algo que não seja verdade, alterar o passado ou deixar de ser quem sou. Não interpretem mal as minhas palavras, mas às vezes confundimos os termos. Talvez tenham significados parecidos, mas ‘ser bonzinho’ e ‘ser bom’ são coisas diferentes”, iniciou Pochettino em entrevista coletiva.

“Eu não sou ‘bonzinho’, mas tento ‘ser bom’. É preciso ter cuidado. Em certos momentos, precisamos cobrar e ser fortes. Em outros, precisamos construir algo para fortalecer o relacionamento. São duas coisas distintas”, complementou.

Recém-chegado ao cargo para substituir Michael Carrick, o técnico argentino começou a trajetória com dois compromissos como visitante: derrota por 4 a 0 diante do rival Liverpool e empate por 2 a 2 contra o Sporting, em Lisboa, pela fase de liga da Champions League. Na competição nacional, o United soma oito pontos em onze rodadas e precisa reagir com urgência.

O que esperar da sequência de trabalho?

Pochettino ressaltou que a assimilação dos conceitos táticos e a disciplina diária são inegociáveis. O comandante avalia que, embora a reformulação profunda demande tempo, o Manchester United precisa lutar por coisas grandes na temporada.

“Em apenas alguns treinos, eles estão trabalhando com intensidade. Não dá para ser perfeito em três dias, em algumas semanas. Pensamos a longo prazo. Hoje precisamos vencer, mas pensando em vencer a partida e nos preparar para amanhã, progredindo aos poucos”, destacou Pochettino.

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“O clube precisa lutar por grandes conquistas. Estamos trabalhando nisso. O importante são os jogadores, que eles comprem a ideia de jogar dessa forma. Precisamos melhorar, em todos os estilos de futebol, para nos consolidarmos nos princípios”, finalizou.