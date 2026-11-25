O Sporting empatou com o Manchester United por 2 a 2 nesta quarta-feira, 25, no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Em um confronto marcado por reviravoltas, pênaltis e intervenção do VAR, o que mais se destacou foi o segundo gol marcado por Bruno Fernandes, no qual a bola enganou o goleiro Kaique após quicar no gramado.
O Sporting foi a equipe que mais finalizou, somando 11 arremates contra sete dos ingleses. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Luis Suárez teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas a desperdiçou. No entanto, o atacante se redimiu rapidamente: aos 33, em nova penalidade, Suárez converteu e colocou a equipe comandada por Paulo Fonseca em vantagem.
O cenário mudou drasticamente logo na volta para a segunda etapa. O Manchester United, armado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Mauricio Pochettino, precisou de apenas cinco minutos para virar o jogo. Bruno Fernandes marcou de pênalti para empatar e, logo em seguida, balançou as redes novamente com um chute de fora da área. A bola quicou com tanta força na altura da marca do cal que passou por cima de Kaique, que se abaixava para a defesa.
A insistência portuguesa deu resultado aos 35 minutos da etapa final, quando Suárez marcou seu segundo gol no jogo, decretando o 2 a 2. O Sporting chegou a balançar as redes novamente aos 37, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. O meia Youri Tielemans, do United, recebeu cartão vermelho direto nos acréscimos.
Com o resultado, o Sporting passa a somar 10 pontos em cinco jogos na competição e está na nona posição. O Manchester United chega a sete pontos, em 19º lugar.
O Sporting volta a campo no domingo, 29, contra o Porto, pelo Campeonato Português. O Manchester United joga no sábado, 28, quando recebe o Brentford pelo Campeonato Inglês.