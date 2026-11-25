Após o empate por 2 a 2 entre o Manchester United e o Sporting, nesta quarta-feira, 25, no Estádio José Alvalade, pela 5ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, o técnico Mauricio Pochettino elogiou o desempenho da equipe portuguesa e o trabalho do treinador Paulo Fonseca. Em entrevista coletiva depois da partida, o comandante argentino destacou a preparação física e a qualidade técnica do adversário, projetando a classificação dos Leões ao mata-mata.

“O Sporting é uma grande equipe. Estavam fisicamente frescos, até porque, no sábado, nenhum jogador disputou os 90 minutos e foram utilizados os atletas que têm tido menos oportunidades. O Paulo Fonseca é um grande treinador e tenho muito carinho por ele. Acredito que fará um excelente trabalho. O Sporting tem jogadores de grande qualidade e acredito que poderá seguir em frente na Liga dos Campeões”, afirmou Pochettino.

Atuação de Bruno Fernandes no retorno a Portugal

O treinador argentino também exaltou o desempenho do capitão Bruno Fernandes, autor dos dois gols do clube inglês diante de sua antiga torcida. Para Pochettino, a liderança e a capacidade decisiva do meio-campista são fundamentais para a equipe na sequência da temporada europeia.

“O Bruno é um craque e um grande jogador. É o nosso capitão e espero que continue a marcar gols para nos ajudar a vencer jogos”, pontuou.

Avaliação do resultado e evolução na etapa final

Apesar de deixar Lisboa sem a vitória, a comissão técnica do Manchester United avaliou o empate como um passo importante de reação após o revés recente diante do Liverpool. Pochettino reconheceu a frustração por não somar os três pontos, mas valorizou o ajuste de intensidade da equipe no segundo tempo em um confronto aberto.

“Os jogos da Liga dos Campeões são, por norma, pouco controlados. Foi um jogo muito competitivo, com duas equipes determinadas em vencer, e acredito que proporcionamos um bom espetáculo. Ainda assim, saímos decepcionados, porque queríamos conquistar os três pontos. No entanto, depois da derrota frente ao Liverpool, é importante manter este sentimento de que estamos no caminho certo”, analisou o técnico, acrescentando que a equipe elevou o nível de pressão no intervalo para recuperar mais bolas no último terço do campo.