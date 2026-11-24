O meia alemão Florian Wirtz afirmou que vive o seu melhor momento com a camisa do Liverpool graças à confiança transmitida pelo técnico Andoni Iraola e contou que tem recebido conselhos do treinador da seleção alemã, Jürgen Klopp.

Em entrevista coletiva concedida em Bruges, na Bélgica, antes do confronto diante do Club Brugge pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, 25, o jogador de 23 anos destacou a rápida adaptação ao trabalho do treinador espanhol. Wirtz marcou e deu assistência nas últimas duas rodadas da Premier League.

“Estou gostando muito de jogar sob o comando dele. Acho que ele é um treinador muito bom, acho que ele demonstrou isso em toda a sua carreira como treinador. Ele está me colocando novamente em um lugar onde eu talvez estivesse dois anos atrás quando jogava um futebol muito bom. Eu sinto que ele me dá confiança e estou muito feliz com isso”, disse Wirtz, que também creditou o seu bom momento a uma melhora “na parte física”.

Conselhos de Klopp

Além da relação com Iraola no cotidiano dos Reds, Wirtz revelou que tem conversas periódicas com Jürgen Klopp, seu treinador na seleção alemã e ídolo em Anfield.

“Sempre conversamos sobre o Liverpool quando temos tempo. Ele se divertiu muito aqui. Ele apenas me diz o tempo todo que amou a sua passagem por aqui. As pessoas o amam aqui. Ele tenta me dar alguns conselhos para ter sucesso aqui porque ele já mostrou como se faz. Coisas pequenas, mais privadas. Ele está apenas falando bem do clube, da região, das pessoas e ajuda ouvir alguém que teve essa experiência”, disse.

No último domingo, 22, Wirtz teve papel decisivo na vitória por 4 a 0 sobre o Manchester United, com um gol e dez chances criadas com bola rolando, consolidando sua volta ao nível técnico apresentado anteriormente no Bayer Leverkusen.

Agora, o time inglês concentra esforços no jogo contra o Club Brugge fora de casa, no qual precisará superar os desfalques dos holandeses Cody Gakpo e Ryan Gravenberch.

Quarto colocado da Premier League, o Liverpool tem nove pontos em quatro rodadas na Liga dos Campeões.