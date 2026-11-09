O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, reuniu-se com o meio-campista Felix Nmecha para tratar da repercussão gerada por uma comemoração durante a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 sobre o Elversberg no último sábado, 07, na qual ele marcou duas vezes, segundo a revista alemã Kicker.

O atleta tirou uma coroa imaginária da cabeça e a colocou no gramado, se ajoelhando. A celebração faz parte da campanha “O Retorno do Rei”, de uma organização evangélica chamada “Ballers in God”, fundada em 2015. Nmecha foi criticado no passado por compartilhar conteúdos considerados homofóbicos nas redes sociais. Ele nega as acusações de preconceito.

A conversa entre o treinador e o atleta ocorreu na concentração da equipe nacional, em Herzogenaurach, segundo a German Press Agency (dpa) visando esclarecer o episódio internamente.

Reunião com seleção e clube

O diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB), Rudi Völler, havia afirmado que a entidade procuraria uma reunião com Nmecha para tratar do caso.

“Claro que há liberdade de religião e liberdade de crença. Todos podem praticar sua fé até certo ponto. Alguns gostam, outros não. Claro, vamos conversar com ele novamente porque se tornou uma questão pública. O mais importante com um tópico como esse é primeiro entendê-lo completamente”, disse Völler, ao podcast Kerners 11.

O departamento de torcedores do Borussia Dortmund emitiu um comunicado criticando a associação de Nmecha com o grupo. Segundo a emissora pública da Alemanha, ARD, a Ballers in God é ligada a posições ultra-conservadoras em questões como homossexualidade, identidade de gênero e aborto.

“Jogadores de futebol são exemplos para milhões de pessoas, especialmente crianças e jovens. Se esse alcance passa conteúdo que exclui certos grupos da sociedade, não podemos minimizar dizendo que se trata de uma prática religiosa privada. Quando a fé religiosa é usada para negar dignidade e igualdade às pessoas, nossa tolerância com a intolerância acaba”, disse.

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Em resposta a um questionamento da Kicker, o Borussia Dortmund também afirmou que se reunirá com o jogador.

“É essencial levar preocupações e necessidades levantadas pela comunidade de torcedores a sério. Vamos usar isso como uma oportunidade de buscar uma conversa com o jogador”, disse. “O Dortmund respeita a liberdade de religião e crença de todos os indivíduos. Felix Nmecha se comportou respeitavelmente desde o primeiro dia no Borussia Dortmund”.