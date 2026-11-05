O técnico da seleção alemã de futebol, Jürgen Klopp, divulgou a lista com 24 atletas para a reta final da fase de grupos da Liga das Nações. Após trabalhar com uma relação ampliada de 44 jogadores na sua primeira Data Fifa, o comandante optou por um elenco mais enxuto e tradicional para os confrontos decisivos.

A principal surpresa entre os chamados é a presença do meia-ofensivo Wael Mohya, de 17 anos, que defende o Borussia Mönchengladbach e ganha sua primeira oportunidade no time principal.

No setor ofensivo, o centroavante Niclas Füllkrug, atualmente no Werder Bremen, volta a figurar na equipe nacional após mais de um ano ausente.

“Estou extremamente ansioso pelos próximos dois jogos. Temos na equipe uma mistura de jogadores muito jovens e bastante experientes. Foi difícil fazer essa seleção após o elenco de 44 jogadores em setembro, porque mais jogadores teriam merecido estar presentes novamente”, afirmou, em entrevista publicada na DFB.TV.

Klopp entrou em detalhes sobre Füllkrug, que defendeu a Alemanha na Copa do Mundo de 2022 e na Eurocopa de 2024, mas não era chamado desde setembro do ano passado. De volta ao futebol alemão com a camisa do Werder Bremen, o alto centroavante é o artilheiro da Bundesliga, com nove gols em oito rodadas.

“Fülle tem jogado bem e marcado vários gols, quase todos espetaculares. Ele tem uma influência incrível no jogo do Werder Bremen, não apenas pelos seus gols, mas também pela maneira como se comporta. A experiência que ele traz é uma grande ajuda. Se a Eurocopa fosse amanhã, com certeza o levaríamos. E por esse ponto de vista, foi uma escolha relativamente fácil”, disse.

A Alemanha visita a Sérvia no dia 13, em Belgrado, e recebe a Holanda no dia 16, em Berlim, depois de somar cinco pontos nas quatro primeiras rodadas.

Goleiros: Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax), Jonas Urbig (Bayern de Munique)

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern de Munique), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Malick Thiaw (Newcastle United), Philipp Treu (Freiburg)

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Meio-campistas: Tom Bischof (Bayern de Munique), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Lennart Karl (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)

Atacantes: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (Arsenal)