Campeão da Copa do Mundo de 2014 pela Alemanha, Bastian Schweinsteiger detonou a seleção alemã. Após a derrota por 1 a 0 diante da Grécia na Liga das Nações, o ídolo alemão reprovou o momento da equipe.

“Já não somos uma equipe de topo. Agora somos só medíocres. Não temos mais jogadores que possam fazer a diferença”, iniciou Schweinsteiger, em entrevista à emissora alemã ARD.

“Até a Grécia tem (jogadores como) Karetsas, Tzolis, Pavlidis, que fazem a diferença. Eu espero que o Klopp construa um time que jogue futebol no estilo Klopp”, complementou.

Apesar das críticas, o ex-volante defendeu o técnico Jürgen Klopp, contratado após a Copa do Mundo de 2026 para substituir Julian Nagelsmann.

“Ele (Klopp) não é mágico. Será um trabalho duro. Os jogadores têm que se perguntar agora se só conseguem mesmo aquilo”, enfatizou Schweinsteiger.

Alemanha na Liga das Nações

Na primeira rodada da Liga das Nações, a Alemanha empatou em 1 a 1 com a Holanda, comandada por Xavi. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o meio-campista alemão Felix Nmecha abriu o placar. No final do jogo, o atacante holandês Cody Gakpo empatou o duelo.

Com os primeiros resultados, a Alemanha estacionou na terceira posição do grupo B da Liga das Nações, com apenas um ponto somado. A seleção comandada por Klopp volta a campo na próxima quinta-feira, 1, contra a Sérvia, às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do torneio.