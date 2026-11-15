O meia Dominik Szoboszlai acendeu o sinal de alerta no Liverpool antes do clássico contra o Manchester United no próximo domingo, 22. O jogador atuou durante os 90 minutos na vitória da seleção húngara por 2 a 0 sobre a Geórgia, em Tbilisi, pela Liga das Nações, mas admitiu que esteve próximo de ficar fora da partida devido a problemas físicos.

O atleta já vinha de desgaste recente após sofrer uma pancada no triunfo dos Reds contra o Crystal Palace. Mesmo sem estar em plenas condições, o meio-campista iniciou o confronto como titular pela seleção nacional e ainda contribuiu com uma assistência para o segundo gol do jogo, anotado por Barnabás Varga.

Em declarações à imprensa após a partida, divulgadas pelo veículo húngaro Nemzeti Sport, Szoboszlai detalhou o processo de recuperação acelerado que enfrentou para entrar em campo. “Eu sempre tive 100% de certeza de que conseguiria jogar, mas os médicos estavam menos certos. Eu progredi dia a dia, focado em mim mesmo, recebi tratamento”, contou.

O camisa 10 explicou que a decisão final sobre sua participação ocorreu apenas durante os trabalhos de preparação no gramado. “No aquecimento, eu estive perto de cancelar porque senti a perna em um dos chutes, mas se cheguei até aqui, não vou deixar a equipe na mão. Agora o tratamento começa tudo de novo. Tenho que estar pronto novamente até terça-feira”, disse.

A Hungria fecha sua campanha pela segunda divisão da Liga das Nações em casa contra a Irlanda do Norte na terça-feira, 17.