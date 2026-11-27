O treinador do Fulham, Álvaro Arbeloa, desmentiu publicamente os boatos que apontavam uma eventual transferência do zagueiro Calvin Bassey ao Manchester United na janela de janeiro. Em entrevista coletiva concedida antes do confronto diante do Bournemouth pela Premier League, o comandante espanhol garantiu a permanência do atleta e afastou qualquer possibilidade de liberação imediata.

“Estou muito feliz com o Calvin, ele não está à venda. Não há possibilidade de ele sair do clube em janeiro, acho que ele está feliz aqui”, afirmou Arbeloa em entrevista coletiva.

Qual é o plano da diretoria para o futuro do defensor?

Bassey firmou-se como titular indispensável na equipe inglesa, acumulando minutagem completa e atraindo o interesse do mercado. Adquirido junto ao Ajax em 2023, o nigeriano é considerado peça central no planejamento esportivo do clube de Londres.

“Ele é um dos nossos capitães, um dos nossos líderes. Dá para ver como ele está jogando, então é normal que outros clubes estejam interessados ​​nele. É bom para os dois lados; significa que ele está tendo um bom desempenho, mas ele é muito importante para mim como treinador e para o clube. Estamos trabalhando em um novo contrato e espero que ele o assine o mais rápido possível”, declarou Arbeloa.

Atualmente, o vínculo contratual de Bassey com o Fulham vai até 30 de junho de 2027, contando ainda com uma cláusula de prorrogação automática por mais uma temporada a favor da agremiação.