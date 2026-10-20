O Fenerbahçe deixou escapar uma vitória que parecia encaminhada nesta terça-feira, 20. Jogando no Estádio Chobani, em Istambul, a equipe turca abriu dois gols de vantagem em cerca de 10 minutos, mas viu o Slavia Praga reagir e buscar o empate por 2 a 2 aos 45 do segundo tempo, em duelo válido pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Início avassalador e resposta rápida

Apoiado pela torcida, o Fenerbahçe construiu sua vantagem rapidamente. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Oğuz Aydın abriu o placar após receber assistência de Milan Škriniar. A situação ficou ainda mais favorável aos 11 minutos, quando Nélson Semedo serviu Mason Greenwood, que marcou o segundo dos mandantes. No entanto, o Slavia Praga não demorou a responder e descontou aos 15 minutos com Lukáš Provod, mantendo o jogo aberto.

Os números da partida refletiram o equilíbrio em campo, com ambas as equipes registrando 15 finalizações totais, quatro no alvo e uma posse de bola dividida (49% para os turcos, 51% para os tchecos). Os goleiros Ederson, do Fenerbahçe, e Jakub Markovič, do Slavia, terminaram o jogo com duas defesas cada.

As substituições feitas pelo técnico Jindrich Trpišovský surtiram efeito. Pavel Kacor, que entrou aos 40 minutos da etapa final, aproveitou o passe de Emmanuel Ayaosi aos 45, para decretar o 2 a 2.

Situação na tabela e próximos jogos

O resultado traz um alívio para o Slavia Praga, que vinha de duas derrotas. Com o empate, a equipe somou seu primeiro ponto na competição. O Fenerbahçe, com dois empates e uma derrota, volta a campo pela Champions League na quarta-feira, 4 de novembro, quando recebe o Liverpool. No mesmo dia, o Slavia Praga joga em casa contra o Arsenal.