O Fenerbahçe venceu o Liverpool por 3 a 2 nesta quarta-feira, 04, no Chobani Stadium, em Istambul, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Em um confronto no qual os visitantes dominaram a posse de bola, a equipe da casa demonstrou eficiência para buscar o empate em duas ocasiões e garantir a virada na reta final do segundo tempo, quebrando a invencibilidade do adversário na competição.

Duelo de substitutos e virada turca

O desenho tático da partida ficou claro desde os minutos iniciais, com o Liverpool controlando as ações e terminando o jogo com 68% de posse de bola. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Trey Nyoni balançou as redes para os ingleses. O Fenerbahçe não demorou a responder. Aos 29, Mason Greenwood marcou e levou o duelo empatado para o intervalo.

No segundo tempo, as alterações dos treinadores tiveram impacto direto no marcador. Aos 21 minutos, o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, promoveu as entradas de Alexander Isak e Cody Gakpo. Apenas três minutos depois, a dupla funcionou: Gakpo deu a assistência para Isak colocar os visitantes novamente à frente. Contudo, a vantagem durou pouco. Archie Brown marcou para o Fenerbahce logo depois e igualou o placar mais uma vez.

A virada definitiva veio dos pés de um jogador que também saiu do banco de reservas. Vedat Muriqi, que havia substituído Romelu Lukaku aos 18 minutos da etapa final, marcou o terceiro gol do Fenerbahçe aos 34 minutos, aproveitando assistência de Brown. O Liverpool tentou pressionar em busca de um novo empate, terminando a partida com 22 finalizações totais e 12 escanteios a seu favor, o que exigiu quatro defesas do goleiro Ederson, mas o placar de 3 a 2 se manteve até o apito final.

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Com o resultado, o Liverpool permanece com nove pontos em quatro jogos após perder sua invencibilidade. Já o Fenerbahçee venceu pela primeira vez e chegou a cinco pontos.

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias. O Liverpool joga no domingo, 08, contra o Crystal Palace, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia, o Fenerbahce enfrentará o Çorum, também como visitante, pelo Campeonato Turco.