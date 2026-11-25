A temporada 2026/27 da Premier League registra uma alta expressiva nas expulsões, igualando recordes históricos do torneio. De acordo com levantamento do jornal The Guardian, a combinação de jogos em ritmo acelerado, marcação individual e maior rigor disciplinar explica o avanço das punições máximas nas rodadas iniciais.

O campeonato alcançou a soma de 22 cartões vermelhos no recorte inicial, registrando média de 0,2 por partida. A marca repete o recorde histórico estabelecido na temporada 2005/06 e supera de forma expressiva o índice médio de 0,12 verificado nas sete edições anteriores sob a atuação do VAR. Desde a implementação do árbitro de vídeo, o maior pico foi de 0,15 em 2023/24.

Em nove temporadas anteriores, a média de cartões vermelhos nas 11 primeiras rodadas foi de 0,2. Segundo o levantamento, esse número caiu em todos os casos entre o início da Premier League e o final do torneio.

O que explica a alta de expulsões no futebol inglês?

Partidas recentes evidenciaram sanções disciplinares severas no campeonato. Entre os casos de destaque estão a expulsão de Costinha, do Brighton, contra o Hull, e o cartão vermelho direto recebido por James Tarkowski, do Everton, diante do Brentford.

Outro lance marcante envolveu Leny Yoro, do Manchester United, punido por interromper uma oportunidade clara de gol contra o Liverpool. O clássico terminou com goleada dos Reds por 4 a 0.