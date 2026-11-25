O atacante Raheem Sterling, com passagens marcantes pela seleção inglesa e pela Premier League, evitou a prisão imediata nesta quarta-feira, 25. Em audiência no Tribunal de Magistrados de Basingstoke, o atleta de 31 anos recebeu uma sentença de 12 meses de prisão, suspensa pelo período de 18 meses, além de proibição de dirigir por 24 meses e obrigação de cumprir 100 horas de trabalho não remunerado.

A punição decorre de um episódio ocorrido no dia 28 de maio de 2026. Na ocasião, Sterling estava pilotando uma Lamborghini de forma perigosa entre faixas nas rodovias M25, M3, A327 e Minley Road. Enquanto dirigia o carro, o atleta também estava inalando óxido nitroso, conhecido como “gás do riso”. O trajeto terminou quando o automóvel colidiu em Hampshire e não envolveu vítimas nem deixou pessoas feridas.

De acordo com o The Guardian, a juíza distrital Kirsty Allman apontou que a conduta representou um desprezo consciente pela segurança pública, mas acolheu fatores atenuantes para conceder o benefício da pena suspensa. Os elementos pontuados por ela foram, por exemplo, o histórico de serviços comunitários prestados pelo atleta e o início voluntário de tratamento médico.

Em setembro, Sterling se declarou culpado pelas acusações de direção perigosa e posse de substância de classe C para inalação indevida. O atleta, no entanto, não foi punido pela posse de uma droga de classe C, segundo a apuração. Além disso, o inglês foi condenado por se recusar a fornecer uma amostra de sangue para análise.

Momento de Sterling no futebol

Sem clube desde o fim de seu vínculo com o Feyenoord ao término da última temporada, Sterling acumula 82 partidas pela seleção inglesa e mais de dez títulos pelo Manchester City, vivendo agora um momento crítico fora dos campos.