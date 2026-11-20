A UEFA realizou na manhã desta sexta-feira, 20, em Nyon, na Suíça, o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Liga das Nações da UEFA 2026/27. O grande destaque é a partida entre seleção espanhola e seleção francesa, revanche das semifinais da Copa do Mundo 2026.

Os outros três confrontos também foram anunciados. A Inglaterra do melhor do mundo Harry Kane vai enfrentar a Noruega liderada por Erling Haaland. A partida também é outra reprise do Mundial de 2026, quando as duas seleções se enfrentaram nas quartas de final. Naquela ocasião, os ingleses levaram a melhor.

A seleção portuguesa, comandada por Jorge Jesus irá enfrentar a Holanda, que começou um trabalho com o técnico espanhol Xavi. Já a Alemanha de Jürgen Klopp terá pela frente a nova geração Belga.

Os jogos de ida das quartas de final serão disputados entre os dias 25 e 27 de março de 2027. As partidas de volta estão programadas para ocorrer logo na sequência, de 28 a 30 de março. As equipes que avançaram na liderança de seus grupos durante a fase inicial mandam o segundo confronto em seus próprios domínios.

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Os duelos das quartas de final?