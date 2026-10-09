A Federação Turca de Futebol oficializou a saída do técnico italiano Vincenzo Montella do comando da seleção turca. A decisão encerra uma trajetória de três anos à frente da equipe nacional após uma sequência recente de resultados negativos.

A permanência de Montella tornou-se insustentável depois de quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas da atual edição da Liga das Nações. O desgaste interno já vinha se acumulando desde a eliminação precoce na Copa do Mundo, na qual a Turquia parou na fase de grupos, com uma vitória e duas derrotas.

Contratado em 2023, o treinador italiano esteve à frente da equipe nacional em 40 partidas oficiais, acumulando um retrospecto de 21 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Entre os principais momentos da sua passagem, destacam-se a campanha até as quartas de final da Eurocopa de 2024 e o retorno do país ao Mundial após 24 anos de ausência.

Quem surge como favorito para assumir o cargo?

A diretoria iniciou a busca por um substituto e avalia nomes no mercado. O principal candidato apontado pela imprensa local é Arda Turan, ex-jogador da seleção e atual técnico do Shakhtar Donetsk. Uma possível negociação pode envolver conversas para definir a liberação ou até a conciliação com o clube ucraniano.