A UEFA confirmou a abertura de uma investigação disciplinar após relatos de que um jogador da seleção de Israel teria cuspido em um integrante da comissão técnica da República da Irlanda. A polêmica aconteceu durante o intervalo do confronto entre as duas equipes pela Liga das Nações, realizado no último domingo, 4, em Bačka Topola, na Sérvia.

Denúncia no túnel e atuação disciplinar

De acordo com informações do jornal inglês The Guardian, o alvo da agressão foi o preparador físico irlandês Damien Doyle. Em nota oficial, a entidade do futebol europeu anunciou a nomeação de um inspetor de ética e disciplina para avaliar os relatórios oficiais da partida e apurar a conduta dos atletas envolvidos no incidente ocorrido nas imediações do túnel de acesso aos vestiários.

Negativa israelense e tensão diplomática

A Federação de Futebol de Israel rebateu publicamente as alegações, declarando que nenhum jogador cuspiu contra o membro da delegação rival. A partida terminou empatada em 1 a 1 e foi realizada em campo neutro e com portões fechados na Sérvia. O pedido de transferência partiu da Associação de Futebol da Irlanda após a sequência de protestos políticos gerados pela guerra em Gaza.

Clima de animosidade em campo neutro

O ambiente do confronto já vinha cercado por hostilidade antes mesmo da bola rolar, com os atletas repetindo a recusa de cumprimentos protocolares e troca de flâmulas antes do apito inicial. Após o jogo, o treinador da Irlanda, Heimir Hallgrímsson, evitou comentar o entrevero diretamente, mas reiterou que o caso cabe à avaliação dos órgãos disciplinares da Uefa, sugerindo ainda que os dois países não voltem a se enfrentar no mesmo grupo em sorteios futuros da Nations League.

Na classificação do grupo G, na Liga B da Nations League, a Irlanda soma cinco pontos em quatro rodadas e ocupa a terceira colocação, enquanto Israel tem dois pontos na lanterna da chave.