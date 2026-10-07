A seleção de Portugal subiu duas posições e alcançou o quinto lugar no ranking mundial da Fifa, de acordo com a atualização oficial divulgada pela entidade nesta quarta-feira, 7. Com a pontuação acumulada nas últimas partidas da Liga das Nações, a equipe ultrapassou o Brasil, que caiu para a sexta colocação, e a seleção de Marrocos, consolidando o retorno do país ao grupo dos cinco melhores colocados do planeta.

Entretanto, o principal nome da seleção portuguesa não esteve em campo em todos os jogos da última Data Fifa, que foram fundamentais para a arrancada da equipe no ranking das seleções. Cristiano Ronaldo entrou em campo apenas no primeiro compromisso de Portugal, diante de País de Gales, na vitória por 1 a 0.

Campanha perfeita na Liga das Nações

O camisa 7 ficou no banco na segunda vitória da sequência, contra a Noruega fora de casa. Foi nesta partida que Cristiano se envolveu em uma polêmica com o técnico Jorge Jesus e, após afirmar que o treinador não cumpriu com sua palavra, abandonou a concetração do elenco.

Sem o atacante, Portugal entrou em campo contra Dinamarca e novamente diante da Noruega, quando completou as quatro vitórias seguidas.

O desempenho garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do torneio continental. A seleção lidera o Grupo 4 da Liga A do torneio com 12 pontos, seis de vantagem para a Dinamarca, segunda colocada.

Liderança espanhola no ranking da Fifa

No topo da tabela global, a liderança permaneceu inalterada sob o domínio da Espanha, campeã do Mundial de 2026, seguida por Argentina, França e Inglaterra, que completam os quatro primeiros lugares. Já entre as nações africanas de língua portuguesa, Cabo Verde recuou quatro posições e fechou a atualização na 68.ª colocação geral, mantendo-se à frente de Angola (83.ª), Moçambique (98.º) e Guiné-Bissau (124.ª).