O atacante português Cristiano Ronaldo teve sua campanha de 2008 eleita como a maior temporada individual da história da Bola de Ouro. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 28, após uma votação popular aberta no site oficial da revista France Football, que batizou a disputa simbólica de B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time ou Bola de Ouro de Todos os Tempos).

Na decisão do público, o desempenho de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United em 2008 superou o histórico ano de 2012 de Lionel Messi, que ficou com a segunda colocação na enquete.

O pódio da preferência popular foi completado por outra versão vitoriosa do camisa 7 português: seu desempenho de 2017 com a camisa do Real Madrid, ano em que também conquistou a Liga dos Campeões da Europa.

A eleição digital contou com critérios específicos para a definição dos concorrentes. Apenas os dez futebolistas que conquistaram a Bola de Ouro ao menos duas vezes ao longo da carreira tiveram suas temporadas colocadas em votação aberta.

Entre os concorrentes históricos estavam Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten e o brasileiro Ronaldo Fenômeno, lembrado pela campanha decisiva da Copa do Mundo de 2002.

A organização da premiação esclareceu que o pleito foi exclusivamente uma celebração digital voltada aos torcedores, sem entrega de troféu físico oficial durante a tradicional cerimônia de gala, que foi realizada na última segunda-feira.

A ação também não se confunde com a Super Bola de Ouro, distinção entregue pela publicação francesa apenas uma vez, em 1989, para homenagear o lendário atacante Alfredo Di Stéfano.