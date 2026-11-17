A Irlanda impôs um amplo domínio e venceu o Kosovo por 3 a 0 nesta terça-feira, 17, no estádio Aviva, em Dublin. Em partida válida pela sexta rodada do Grupo C da Liga B da Liga das Nações 2026/27, a equipe comandada pelo técnico Heimir Hallgrímsson tirou proveito de uma expulsão direta ainda no primeiro tempo para controlar as ações e construiu o placar com dois gols de pênalti de Troy Parrott e um de Jack Moylan.

O resultado garantiu a segunda colocação da chave para a Irlanda, que disputará os playoffs de promoção para a Liga A. O Kosovo, dois pontos atrás, ficou em terceiro lugar e permanecerá na Liga B.

O confronto começou a se desenhar a favor da Irlanda aos 26 minutos da etapa inicial, quando Kreshnik Hajrizi, do Kosovo, recebeu cartão vermelho direto e deixou sua equipe com um jogador a menos.

A vantagem numérica rapidamente se transformou também em vantagem no placar. Aos 28, Troy Parrott cobrou pênalti e inaugurou o marcador. Na volta do intervalo, a Irlanda não demorou para ampliar. Logo aos cinco minutos, Parrott teve nova oportunidade em cobrança de pênalti e marcou o seu segundo gol no jogo.

O volume ofensivo irlandês ficou evidente nas estatísticas da partida: a equipe terminou com 61% de posse de bola e 28 finalizações totais, sendo 12 no alvo, contra apenas cinco finalizações do Kosovo.

Aos 30 minutos, Jack Moylan marcou o terceiro gol da Irlanda, aproveitando assistência de Liam Kitching, que havia entrado no intervalo na vaga de Ryan Manning.