O atacante Viktor Gyokeres alcançou uma marca histórica no futebol europeu.O atleta tornou-se o primeiro jogador a balançar as redes em sete partidas consecutivas na UEFA Nations League.

A competição acontece entre os ciclos de disputa da Copa do Mundo e Eurocopa. Os países são divididos em quatro divisões, com ascensos e descensos a cada temporada disputada.

Como o atacante superou a marca anterior no torneio

Com o feito, Gyokeres superou o recorde anterior de cinco jogos seguidos marcando, estabelecido em 2024 pelo sérvio Aleksandar Mitrovic e pelo esloveno Benjamin Sesko. A sequência histórica confirma a grande fase ofensiva do jogador com a camisa da Suécia.

Qual é o rendimento do atleta pela seleção?

Durante os últimos compromissos internacionais, a seleção sueca teve três vitórias e um empate. O centroavante foi decisivo ao marcar contra Romênia, Polônia e Bósnia e Herzegovina. Sob o comando de Graham Potter, a equipe soma dez pontos em quatro partidas e lidera o seu grupo na segunda divisão do torneio.

Pela equipe nacional, o atacante já acumula a marca de 20 gols em 33 partidas oficiais. Gyokeres esteve na Copa do Mundo com a Suécia e balançou a rede uma vez, além de duas assistências.

Qual é o momento do centroavante no futebol inglês?

O protagonismo na equipe nacional traz um contraste com a fase inicial de Gyökeres no Arsenal. Após período de destaque no Sporting e uma temporada de 21 gols na Premier League, o jogador começou a atual edição da liga inglesa sem marcar gols nas cinco primeiras rodadas disputadas.