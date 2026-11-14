A Áustria venceu a Irlanda por 1 a 0 neste sábado (14), na Raiffeisen Arena, em Linz, em partida válida pela quinta rodada da UEFA Nations League. O gol solitário do confronto foi marcado por Sasa Kalajdzic, no segundo tempo, garantindo mais três pontos para os donos da casa na disputa da Liga B – Grupo C.
Equilíbrio e goleiros acionados
O duelo foi marcado por um bom volume ofensivo de ambas as equipes. A Áustria, comandada pelo técnico Rangnick em um 4-2-3-1, terminou a partida com 55% de posse de bola e 21 finalizações totais, sendo oito no alvo. Do outro lado, a Irlanda, armada por Hallgrímsson no 3-5-2, respondeu com 16 arremates, sete deles na direção do gol, e cobrou 12 escanteios contra sete dos mandantes. Com as duas seleções buscando o ataque, os goleiros foram exigidos: a Áustria obrigou Kelleher a fazer sete defesas, enquanto a Irlanda viu o goleiro Schlager trabalhar com sete intervenções para manter sua meta invicta.
Substituição decisiva na etapa final
Após um primeiro tempo sem gols, que teve apenas um cartão amarelo para o austríaco Romano Schmid aos 31 minutos, os treinadores começaram a mexer em suas equipes na etapa complementar. Aos 60 minutos, Sasa Kalajdzic entrou no lugar de Christoph Lang na Áustria. A alteração surtiu efeito aos 78 minutos, quando Kalajdzic balançou as redes e definiu o placar. O segundo tempo ainda teve cartões amarelos para Jack Moylan e Jake O’Brien, da Irlanda, e Konrad Laimer e Michael Gregoritsch, da Áustria.
Situação no grupo e próximos jogos
Com o resultado, a Áustria, que já liderava a chave antes da rodada, chega a 11 pontos e mantém sua invencibilidade na competição, somando agora três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Já a Irlanda, que iniciou a rodada na terceira posição, permanece com cinco pontos, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas em sua sequência recente no torneio.
As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira (17), pela Nations League. A Áustria visita Israel, enquanto a Irlanda recebe o Kosovo.