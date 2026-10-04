O confronto entre Kosovo e Áustria, disputado neste domingo, 4, no Stadiumi Fadil Vokrri, em Pristina, terminou empatado em 1 a 1. Em partida válida pela quarta rodada do Grupo C da Liga B da UEFA Nations League, os gols saíram apenas na etapa final, ambos marcados por jogadores que vieram do banco de reservas. Com o resultado, os austríacos mantêm a vantagem sobre os kosovares na pontuação da chave.

Domínio da posse e poucas chances no primeiro tempo

A Áustria, comandada pelo técnico Ralf Rangnick em um esquema 4-2-3-1, controlou as ações com a bola desde o início. Os visitantes terminaram a partida com 65% de posse e trocaram 592 passes, contra apenas 314 do Kosovo, que se defendeu em um 3-4-3 sob a orientação de Franco Foda.

Apesar do volume de jogo austríaco, a primeira etapa terminou sem alterações no placar. Ao longo dos 90 minutos, os donos da casa finalizaram 10 vezes (cinco no alvo, exigindo quatro defesas do goleiro A. Schlager), enquanto a Áustria arriscou 12 chutes (quatro no gol, com três defesas de A. Saipi).

Substituições definem o placar na etapa final

O panorama do jogo mudou a partir das alterações feitas pelos treinadores no segundo tempo. Aos 17 minutos, a Áustria promoveu uma troca tripla, colocando Sasa Kalajdzic, Christoph Lang e Marco Grüll em campo. O Kosovo respondeu aos 22 minutos com as entradas de Fisnik Asllani e Milot Rashica.

A estrela de Franco Foda brilhou primeiro: aos 25 minutos, Fisnik Asllani, com assistência de Edon Zhegrova, balançou as redes e colocou os donos da casa em vantagem.

A resposta austríaca também veio do banco. Aos 40 minutos do segundo tempo, a dupla que havia entrado na marca dos 17 minutos funcionou: Sasa Kalajdzic deu o passe para Christoph Lang marcar o gol de empate. A partida seguiu até o apito final sem novos gols, registrando apenas um cartão amarelo para Lumbardh Dellova, do Kosovo, aos 47 minutos da etapa complementar.

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Situação no grupo e próximos compromissos

O empate em Pristina reflete o equilíbrio recente das duas seleções, que vinham de sequências positivas em seus últimos três jogos. Na tabela do Grupo C da Liga B, a Áustria, que iniciou a rodada na liderança, chega a oito pontos em quatro partidas. O Kosovo, que era o segundo colocado, vai a cinco pontos.

As duas equipes voltam a campo dia 14 de novembro, pela Uefa Nations League. O Kosovo recebe Israel, enquanto a Áustria joga em casa contra a Irlanda.