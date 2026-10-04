Em duelo válido pela quarta rodada da Uefa Nations League 2026/27, Irlanda e Israel empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, 4. A partida, disputada pelo Grupo C da Liga B, teve os donos da casa abrindo o placar com Troy Parrott, de pênalti, no primeiro tempo. No entanto, Dor Peretz garantiu a igualdade para os visitantes logo no início da etapa final, em um confronto onde a posse de bola majoritária dos mandantes não se traduziu em vitória.

Pênalti com auxílio do VAR dá vantagem à Irlanda

A seleção irlandesa, comandada pelo técnico Heimir Hallgrímsson em um esquema 3-4-2-1, buscou controlar as ações iniciais e terminou o jogo com 55% de posse de bola. A insistência ofensiva surtiu efeito na reta final do primeiro tempo. Aos 36 minutos, após revisão do VAR, a arbitragem confirmou um pênalti a favor dos donos da casa. Troy Parrott foi para a cobrança aos 39 minutos e não desperdiçou, colocando a Irlanda em vantagem. A primeira etapa ainda foi marcada por cartões amarelos para Idan Nachmias e Dor Peretz, de Israel, e Liam Scales, da Irlanda.

Resposta imediata de Israel e placar final

A volta do intervalo trouxe uma mudança rápida no cenário da partida. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Dor Peretz, que havia sido advertido com cartão amarelo pouco antes do gol irlandês, balançou as redes e empatou o confronto para a equipe do técnico Ran Ben Shimon. Apesar de a Irlanda ter finalizado mais ao longo de todo o jogo (15 contra 10 no total) e exigido três defesas do goleiro A. Tzur, o placar de 1 a 1 permaneceu inalterado até o apito final, com o segundo tempo registrando apenas mais um cartão amarelo, para Yarin Levi, de Israel.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Irlanda, que era a terceira colocada da chave antes do início da rodada, chega a cinco pontos em quatro jogos disputados. Já Israel, que ocupava a quarta posição, soma agora dois pontos na tabela de classificação.

As duas seleções voltam a campo em 14 de novembro, pela Nations League: a Irlanda visita a Áustria, enquanto Israel encara o Kosovo, também fora de casa. Na sequência, em 17 de novembro, a Irlanda recebe o Kosovo, e Israel joga em casa contra a Áustria.