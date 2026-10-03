A Estônia conquistou sua primeira vitória na edição 2026/27 da Uefa Nations League ao bater Luxemburgo por 1 a 0 na tarde deste sábado, 3, na A. Le Coq Arena, em Tallinn. O confronto, válido pela terceira rodada do Grupo D da Liga C, foi decidido logo nos minutos iniciais, garantindo aos donos da casa um salto importante na pontuação da chave.

Gol relâmpago e volume ofensivo

O placar foi movimentado logo aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Rasmus Peetson balançou as redes para a Estônia. Atuando no esquema 5-3-2 sob o comando do técnico Jürgen Henn, a equipe mandante não se acomodou com a vantagem precoce e buscou o ataque.

Ao longo da partida, os estonianos finalizaram 14 vezes, sendo nove delas na direção do gol, o que exigiu bastante do sistema defensivo adversário. O goleiro de Luxemburgo terminou o jogo com oito defesas registradas.

Posse de bola x Eficiência

Do outro lado, Luxemburgo, treinado por Jeff Strasser e postado em um 4-1-4-1, tentou controlar as ações e terminou o duelo com 54% de posse de bola. No entanto, a equipe visitante teve dificuldades para transformar esse controle em chances reais, somando oito finalizações totais e apenas duas no alvo, ambas defendidas pelo goleiro estoniano.

O confronto também foi marcado por um alto número de advertências: além do cartão amarelo apresentado ao técnico Jürgen Henn ainda na etapa inicial, outros nove cartões foram distribuídos para jogadores em campo (três para os donos da casa e seis para os visitantes).

Situação no grupo e próximos compromissos

Com o resultado, a Estônia, que vinha de dois empates e ocupava a terceira colocação, chega a cinco pontos em três jogos disputados no Grupo D da Liga C. Já Luxemburgo, que somava uma vitória e uma derrota e era o vice-líder antes de a bola rolar, permanece com três pontos.

As duas seleções voltam a campo no dia 06/10 pela Uefa Nations League. A Estônia recebe a Islândia, enquanto Luxemburgo joga em casa contra a Bulgária.