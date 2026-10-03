A Bielorrússia venceu o San Marino por 4 a 0 neste sábado, 3, no Illovszky Rudolf Stadion, em Budapeste, em partida válida pela terceira rodada da Liga C (Grupo A) da Uefa Nations League 2026/27. Após um primeiro tempo sem gols, a equipe comandada pelo técnico V. Goncharenko construiu o placar na etapa final, garantindo seu primeiro triunfo na competição.
Segundo tempo decisivo e garçom em destaque
O zero saiu do placar aos 46 minutos, quando Artem Kontsevoy marcou o primeiro gol do jogo, aproveitando passe de Kirill Pechenin. A vantagem foi ampliada aos 65 minutos, com Artem Shumanskiy, novamente com assistência de Pechenin. Aos 68 minutos, Max Ebong fez o terceiro, e Pechenin registrou a terceira assistência dele na partida. Para fechar o marcador, aos 88 minutos, Artem Kontsevoy anotou o segundo gol dele no confronto, desta vez com passe de Artem Shumanskiy.
Os números refletem o controle da Bielorrússia, que terminou com 61% de posse de bola e 15 finalizações no total, contra 10 do San Marino. A equipe visitante, armada no 4-4-2 pelo técnico R. Cevoli, chegou a acertar quatro chutes no alvo, mas parou nas quatro defesas do goleiro bielorrusso. O jogo também foi marcado pelo alto número de faltas (16 a 20) e cartões amarelos, sendo três para os mandantes e cinco para os visitantes.
Situação no grupo e próximos compromissos
Com o resultado, a Bielorrússia, que vinha de um empate e uma derrota e ocupava a terceira colocação, chega a quatro pontos em três jogos disputados no Grupo A. Já o San Marino, que acumulava duas derrotas nas rodadas anteriores e estava na quarta posição, segue com zero pontos no torneio. As duas seleções voltam a campo no dia 06 de outubro, pela Uefa Nations League 2026/27. A Bielorrússia enfrenta a Finlândia, enquanto o San Marino joga contra a Albânia. As equipes voltarão a se enfrentar no dia 12 de novembro.