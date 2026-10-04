A Holanda confirmou seu favoritismo e venceu a Sérvia por 2 a 1 na tarde deste domingo, 4, no Philips Stadion, em Eindhoven, pela quarta rodada da Uefa Nations League. Dominando as ações com 66% de posse de bola e 22 finalizações, a equipe da casa contou com a estrela de Joshua Zirkzee, que saiu do banco no intervalo para garantir o triunfo. O resultado eleva os holandeses a oito pontos no Grupo B da Liga A, enquanto os sérvios seguem zerados na competição.

Troca de golpes na etapa inicial

Postada no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Xavi, a seleção holandesa tomou a iniciativa desde o apito inicial contra uma Sérvia armada no 5-3-2. A superioridade territorial dos donos da casa se transformou em vantagem no placar aos 31 minutos, quando Teun Koopmeiners balançou as redes.

No entanto, a resposta dos visitantes foi imediata. Apenas quatro minutos depois, aos 35 minutos, Aleksa Terzić serviu Mihajlo Cvetkovic, que deixou tudo igual no marcador. O primeiro tempo ainda foi marcado por advertências, com os sérvios Stefan Gudelj e Strahinja Pavlovic recebendo cartões amarelos, além do holandês Tijjani Reijnders.

Substituição decisiva e controle holandês

Na volta para o segundo tempo, a Holanda promoveu a entrada de Joshua Zirkzee no lugar de Mexx Meerdink aos 45 minutos. A alteração mudou os rumos da partida. Mantendo o volume de jogo e trocando quase o dobro de passes do adversário (615 contra 315), a equipe mandante chegou ao gol da vitória aos 72 minutos. Tijjani Reijnders atuou como garçom e deu a assistência para Zirkzee marcar o segundo gol holandês.

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A Sérvia tentou reagir com uma série de substituições, mas esbarrou na própria indisciplina, acumulando mais três cartões amarelos com Saša Lukić, Nemanja Maksimović e Veljko Paunovic, totalizando cinco advertências contra apenas uma da Holanda em todo o jogo.

Cenário no Grupo B e próximos compromissos

Com a vitória, a Holanda, que vinha de uma sequência invicta de três jogos, chega aos oito pontos em quatro partidas disputadas, consolidando sua força na chave. Já a Sérvia vive um momento delicado: amarga a quarta derrota consecutiva no torneio e permanece na lanterna do grupo, sem nenhum ponto somado.

As duas seleções voltam a campo em 13 de novembro, pela Uefa Nations League. A Holanda recebe a Grécia, enquanto a Sérvia encara a Alemanha. No dia 16, os holandeses visitam os alemães, e os sérvios jogam contra os gregos.