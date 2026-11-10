Na véspera do confronto da Uefa Nations League entre a seleção francesa e a seleção italiana, o zagueiro Ibrahima Konaté avaliou a trajetória recente da equipe sob nova direção. O defensor destacou o ambiente e a postura do comandante no cotidiano do elenco.

Influência de Zidane no elenco

O defensor comparou o momento do time nacional ao trabalho vitorioso do ex-jogador como técnico do Real Madrid, onde ele conquistou o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. Apesar dos pouco tempo de trabalho, Konaté não deixou de elogiar o comandante francês.

“Reconheço que só tive três treinamentos com Zidane, então também não posso dizer muita coisa. Mas, quando pensamos em Zinedine Zidane e em tudo o que ele conquistou no mundo do futebol, tanto dentro de campo, como jogador, quanto no banco de reservas, como treinador, é simplesmente excepcional. Agora, ele está trazendo para a seleção francesa tudo aquilo que trouxe ao Real Madrid”, afirmou Konaté em entrevista coletiva antes da partida da Nations League contra a Itália.

Diante de um treinador que tem um histórico positivo de títulos e que conhece bem a realidade da seleção francesa, Konaté afirmou que isso facilita para os jogadores convocados por ele. “A nós, cabe seguir todas as suas orientações e esperar que tudo dê certo”, completou o zagueiro.

Foco no clássico continental

A declaração do atleta ocorre em meio à preparação para a rodada decisiva do torneio europeu. Com a classificação em disputa na fase de grupos, o elenco busca manter a consistência competitiva para superar o tradicional adversário e confirmar a liderança da chave.