Aston Villa x Burnley: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, equipes se enfrentam no Villa Park buscando uma vitória crucial para se afastar da zona de rebaixamento

Em um confronto direto na parte de baixo da tabela da Premier League, Aston Villa e Burnley se enfrentam neste domingo, 5 de outubro, no estádio Villa Park, em Birmingham. A partida, válida pela 7ª rodada da temporada 2025/26, está marcada para as 10h (de Brasília) e é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Análise da Partida

O duelo é considerado um “jogo de seis pontos”, dada a proximidade dos times na classificação e a luta direta contra o descenso. Para o Aston Villa, vencer em casa é fundamental para ganhar fôlego e se distanciar das últimas posições. Já para o Burnley, pontuar fora de casa contra um adversário direto é vital para não se complicar ainda mais na zona perigosa e recuperar a confiança do elenco.

Como chega o Aston Villa?

Atuando em seus domínios, o Aston Villa busca uma vitória para iniciar uma recuperação no campeonato. A equipe de Birmingham ocupa a 16ª posição, com 6 pontos, somados em uma campanha de uma vitória, três empates e duas derrotas. No último jogo, o time quebrou um jejum de quatro partidas sem vencer, mas ainda precisa de consistência para subir na tabela.

Como chega o Burnley?

A situação do Burnley é ainda mais delicada. Ocupando a 18ª colocação com apenas 4 pontos, a equipe abre a zona de rebaixamento. A campanha registra uma vitória, um empate e quatro derrotas. Além disso, o time não vence há quatro jogos, período em que acumulou três derrotas e um empate. A missão de somar pontos no Villa Park é urgente para as pretensões do clube de permanecer na elite.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Villa, Unai Emery, pode ter o retorno do goleiro Emiliano Martínez, que será avaliado antes da partida. Por outro lado, Amadou Onana e Boubacar Kamara seguem como desfalques por lesão. A provável escalação é: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Diaby, Ollie Watkins e Bailey.

Pelo lado do Burnley, o treinador Scott Parker enfrenta desfalques importantes nos setores ofensivo e defensivo, como Zeki Amdouni, Jordan Beyer e Connor Roberts, todos lesionados. A equipe deve ir a campo com: Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Cullen, Brownhill; Anthony, Odobert, Gudmundsson; e Lyle Foster.

Onde assistir Aston Villa x Burnley ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN 4 (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+. Para o público internacional, o jogo será exibido em plataformas como DAZN (Canadá e Espanha), Peacock (Estados Unidos) e Sky Sports+ (Reino Unido).

