O Valencia abriu conversas com o Aston Villa para viabilizar a contratação do atacante Tammy Abraham para a próxima janela de transferências. Segundo o jornalista Matteo Moretto, a proposta preliminar da equipe espanhola é por um empréstimo, prevendo o pagamento de apenas uma parcela dos salários do atleta para respeitar o orçamento do clube.

Quais são as outras opções do clube no mercado?

Diante da complexidade das tratativas pelo atacante inglês, o departamento de futebol do Valencia monitora alternativas ofensivas no mercado internacional. Entre as opções observadas com boa avaliação interna está o atacante brasileiro Yuri Alberto, que atua no Corinthians.

Apesar da aprovação técnica do atleta, nenhuma proposta oficial foi apresentada ao clube paulista até o momento, visto que o patamar financeiro da operação também representaria um desafio para os padrões orçamentários do time de Mestalla.