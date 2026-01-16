O tradicional Villa Park, em Birmingham, será o palco de um confronto decisivo neste domingo (18). O Aston Villa recebe o Everton em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela, mas com a mesma necessidade de somar pontos para atingir seus objetivos na reta final da temporada.

Villans na caça ao topo

O time da casa vive um momento iluminado na competição. Ocupando a 3ª colocação com 43 pontos, o Aston Villa se consolidou como uma das forças a serem batidas nesta edição da Premier League. Sob o comando de Unai Emery, a equipe de Birmingham sonha alto e busca se manter firme no G-4 para garantir uma vaga na próxima UEFA Champions League.

A forma recente da equipe mostra competitividade, sustentada por um futebol consistente, especialmente em seus domínios. Jogando diante de sua torcida, os Villans entram em campo com o favoritismo e a responsabilidade de ditar o ritmo do jogo.

Everton busca estabilidade

Do outro lado, o Everton chega para o confronto tentando encontrar maior regularidade. Atualmente na 12ª posição com 29 pontos, os Toffees fazem uma campanha de meio de tabela. A equipe de Liverpool oscilou em seus últimos compromissos, alternando resultados que a impedem de alçar voos mais altos na classificação.

Para o Everton, arrancar pontos no Villa Park seria fundamental não apenas para a moral do elenco, mas para tentar uma aproximação com a primeira metade da tabela e afastar qualquer risco matemático em relação à zona perigosa nas rodadas futuras. A estratégia deve focar em uma defesa sólida e transições rápidas para surpreender os anfitriões.

Onde assistir a Aston Villa x Everton

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este duelo da Premier League, a transmissão será ampla. A partida terá cobertura ao vivo pela TV fechada na ESPN e via streaming pelo Disney+.