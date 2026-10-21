O Aston Villa manteve o aproveitamento perfeito na Champions League ao vencer o Viking, da Noruega, por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira, 21, no Villa Park, em Birmingham. Com superioridade nas finalizações e no controle da posse de bola, a equipe comandada por Unai Emery construiu o placar com segurança para garantir sua terceira vitória em três jogos na competição.

Controle inglês e vantagem no primeiro tempo

O Aston Villa, postado em uma formação 4-2-3-1, ditou o ritmo da partida desde o início. A vantagem no placar foi inaugurada aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Ross Barkley balançou as redes após receber assistência de Ibrahim Mbaye. A pressão dos donos da casa continuou e, aos 35 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor da equipe inglesa. Emiliano Buendía foi para a cobrança aos 37 minutos e converteu, ampliando o marcador antes do intervalo. O volume ofensivo do Aston Villa, que terminou o jogo com 21 finalizações (dez no alvo), fez com que o goleiro Østbø, do Viking, fosse bastante exigido, registrando oito defesas na partida.

Gol contra e desconto norueguês

Na segunda etapa, o cenário favorável aos mandantes se consolidou. Aos 62 minutos, o Aston Villa chegou ao terceiro gol após Henrik Heggheim, do Viking, marcar contra. Com a larga vantagem, o técnico Unai Emery utilizou suas substituições para rodar a equipe, promovendo as entradas de jogadores como Leon Goretzka, Tammy Abraham e Alejandro Garnacho. O Viking, que teve 46% de posse de bola e finalizou três vezes no gol defendido por Suzuki, conseguiu descontar na reta final. Aos 84 minutos, Peter Christiansen marcou após passe de Kristoffer Askildsen, em lance que teve o gol confirmado pelo VAR aos 86 minutos. O confronto terminou sem nenhum cartão amarelo ou vermelho distribuído para ambas as equipes.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Aston Villa, que era o quarto colocado antes da rodada, chega a nove pontos e mantém os 100% de aproveitamento na Champions League, acumulando três vitórias nos últimos três jogos do torneio. Já o Viking amarga um retrospecto recente irregular na competição, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos europeus. O Aston Villa volta a campo no sábado, 24, contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês. O Viking terá seu próximo desafio na quarta-feira, 04, diante do Sabah, novamente pela Champions League.