O Galatasaray venceu o Aston Villa por 1 a 0 nesta terça-feira, 24, no estádio Rams Park, em Istambul, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Em um confronto de poucas oportunidades claras, a equipe mandante foi mais letal e garantiu o triunfo com um gol na reta final do segundo tempo.
O duelo apresentou duas propostas distintas. O Aston Villa terminou a partida com maior posse de bola (54%) e trocou mais passes (443 contra 357), mas esbarrou na própria ineficiência ofensiva. A equipe visitante finalizou quatro vezes durante os 90 minutos, mas nenhuma delas foi na direção do gol. Do outro lado, o Galatasaray arriscou nove chutes, dois no alvo.
Depois de um primeiro tempo sem alterações no placar, o jogo foi decidido pelas substituições na etapa final. Aos 17 minutos, Deniz Gül entrou na vaga de Eren Elmali. A alteração surtiu efeito aos 32, quando Gül marcou o gol que definiu a partida.
Após começar a fase da liga com duas derrotas, o Galatasaray venceu a terceira partida seguida pela Champions League e chegou aos nove pontos. É a mesma pontuação do Villa, que fez o oposto: ganhou as três primeiras e perdeu as duas últimas.
O Aston Villa volta a campo no sábado, 28, contra o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês. Já o Galatasaray joga na segunda-feira, 30, contra o Besiktas, pelo Campeonato Turco.