O Aston Villa não tomou conhecimento do Fenerbahçe e aplicou uma goleada de 6 a 0 nesta quarta-feira 14, no Villa Park, em Birmingham. Em partida válida pela segunda rodada da Champions League 2026/27, a equipe comandada por Unai Emery foi letal nas finalizações, garantindo sua segunda vitória na fase da liga da competição.
Eficiência inglesa no primeiro tempo
Apesar de o Fenerbahçe terminar o jogo com maior posse de bola (55%) e trocar mais passes (470 contra 389), os donos da casa ditaram o ritmo no placar desde o início. Aos 12 minutos, Johan Manzambi abriu o marcador. A vantagem foi ampliada aos 31, quando Nicolas Jackson balançou as redes após assistência de Boubacar Kamara. Oito minutos depois, aos 39, Jackson marcou seu segundo gol na partida, desta vez com passe de Ross Barkley, levando o Villa para o intervalo com um confortável 3 a 0.
No segundo tempo, o cenário de domínio no placar se manteve. Aos 23 minutos, Barkley converteu uma cobrança de pênalti, transformando a vitória em goleada. Logo em seguida, o técnico Ismail Kartal promoveu três alterações no Fenerbahçe, mas foi o Aston Villa que voltou a marcar. Aos 27 minutos, Barkley fez o quinto gol inglês, aproveitando assistência de Ibrahim Mbaye.
Com a larga vantagem, o Aston Villa passou a rodar o elenco, colocando em campo nomes como João Gomes, Tammy Abraham e Alejandro Garnacho. O Fenerbahçe não conseguiu furar o bloqueio adversário e viu o goleiro Zion Suzuki terminar a partida com quatro defesas. Aos 45 minutos, Abraham, que havia entrado na vaga de Jackson, deu números finais ao confronto ao marcar o sexto gol, com assistência de Alysson. Do lado turco, o goleiro Ederson realizou cinco intervenções ao longo dos 90 minutos, em um jogo que registrou 20 finalizações do time da casa contra 15 dos visitantes.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Aston Villa chega a seis pontos em dois jogos disputados, mantendo o aproveitamento perfeito. O time inglês volta a campo no sábado, 17, contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês, e na quarta-feira, 21, contra o Viking. Já o Fenerbahçe enfrentará o Alanyaspor no mesmo dia pelo Campeonato Turco e buscará a recuperação na Champions League na próxima terça-feira, 20, quando recebe o Slavia Praga.