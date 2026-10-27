O lateral-direito irlandês Seamus Coleman, ídolo histórico do Everton, admitiu que está cada vez mais perto de oficializar o fim de sua carreira como jogador profissional. Sem clube desde que encerrou sua passagem de 17 temporadas pela equipe de Liverpool, o defensor de 38 anos explicou que a transição tem ocorrido de maneira natural e serena.

Em entrevista ao The Overlap Fan Debate com Jamie Carragher, o atleta explicou que mantém os treinos por conta própria para sustentar o condicionamento físico, mas que a rotina longe dos jogos oficiais alterou suas prioridades.

“Eu tinha a esperança e a ambição de talvez, possivelmente, continuar jogando. Mas quanto mais tempo fico afastado, quanto mais fico perto da família e de volta para casa no feriado de Halloween com as crianças e coisas do tipo, mais satisfeito fico com o que estou fazendo no momento”, afirmou o Coleman.

O experiente lateral ressaltou que não pretende fixar uma data imediata para o anúncio formal, embora reconheça a tendência clara de encerrar a trajetória nos gramados. “É, eu não quero definir um limite definitivo. Como eu disse, tenho me mantido em forma, mas está caminhando para esse lado e felizmente também, sabe”, completou.

Coleman chegou a avaliar uma proposta para integrar a comissão técnica de David Moyes no Everton e conversou com o Sheffield United durante a última janela de transferências, mas preferiu não assinar contrato.

A principal motivação do lateral para continuar em atividade era a possibilidade de defender a seleção irlandesa. Sem atuar por clubes recentemente e fora das últimas listas da equipe nacional, a aposentadoria definitiva desponta como o caminho mais provável para o atleta.