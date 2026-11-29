O Bournemouth conquistou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao superar o Fulham por 2 a 1 na manhã deste domingo, 29, no estádio Craven Cottage, em Londres. Em duelo válido pela 12ª rodada da competição, a equipe visitante contou com a participação decisiva de seus reservas para garantir o resultado positivo no segundo tempo e manter o embalo em sua sequência recente.

Igualdade no primeiro tempo

Mesmo atuando fora de casa e com menor posse de bola (48% contra 52% dos mandantes), o Bournemouth finalizou mais vezes ao longo do jogo (11 a 8) e abriu o placar aos 21 minutos. Marcus Tavernier balançou as redes após receber assistência de Francisco Evanilson.

A resposta do Fulham foi rápida. Aos 28 minutos, Rodrigo Muniz cobrou pênalti com sucesso e deixou tudo igual no marcador antes do intervalo.

Substituições definem o placar

A etapa final começou com o Bournemouth tendo um gol anulado pelo VAR aos 50 minutos. Aos 60 minutos, o técnico Marco Rose decidiu mexer na equipe, promovendo as entradas de Alex Scott e Justin Kluivert nas vagas de Ryan Christie e Eli Kroupi. A alteração surtiu efeito imediato: aos 62 minutos, Scott deu o passe para Kluivert marcar o segundo gol dos visitantes.

Expulsão nos acréscimos e situação na tabela

Na reta final, o Fulham buscou um novo empate, mas parou na defesa adversária, que cedeu apenas quatro finalizações no gol durante toda a partida. Já aos 96 minutos, o autor do gol da vitória, Justin Kluivert, que já havia sido advertido com amarelo, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, mas não houve tempo para os mandantes aproveitarem a vantagem numérica.

Com o resultado, o Bournemouth chega a 21 pontos e ocupa a 5ª colocação no Campeonato Inglês, somando agora cinco vitórias nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Fulham estaciona nos 11 pontos, na 17ª posição, acumulando uma vitória, três empates e uma derrota, contando este jogo, em sua sequência recente.

O Bournemouth volta a campo na quarta, 2, contra o Brighton and Hove. O Fulham joga na quinta-feira, 3, contra o Tottenham.