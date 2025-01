Bournemouth x Liverpool: horário, escalações e onde assistir

Neste sábado, o Liverpool retorna com seus jogadores principais à escalação no confronto contra o Bournemouth pela 24ª rodada da Premier League. Após garantir a liderança na fase de grupos da Champions League utilizando uma equipe de reservas, os Reds procuram solidificar sua posição no campeonato enfrentando uma das equipes mais surpreendentes da atual temporada inglesa.

O Bournemouth, sob o comando do espanhol Andoni Iraola, tem mostrado um desempenho notável, acumulando 40 pontos em 23 partidas. A equipe está apenas um ponto atrás do Manchester City, que atualmente ocupa a última posição de classificação para a Champions League 2025/26. O confronto ocorrerá no Vitality Stadium, com início previsto para as 12h (de Brasília).

Paul ELLIS / AFP

O que esperar do confronto entre Bournemouth e Liverpool?

O confronto entre Bournemouth e Liverpool promete grandes emoções, dada a fase positiva que ambas as equipes atravessam. O Liverpool, em busca de manter a liderança isolada na Premier League, enfrentará um Bournemouth motivado e disposto a lutar por uma vaga na elite europeia na próxima temporada.

O Vitality Stadium, localizado no subúrbio, oferece espaço para 11.307 torcedores e será o palco deste emocionante confronto. A partida poderá ser assistida na ESPN e Disney+ para aqueles que desejam acompanhar a disputa de perto.

Como chegam as equipes para o duelo?

O Bournemouth, apesar de várias lesões em seu elenco, tem surpreendido com um estilo de jogo marcante, priorizando a posse de bola e atacando principalmente pelo lado esquerdo. Marcos Senesi, James Hill, Julian Araujo, entre outros jogadores, desfalcam o time devido a lesões. Assim, Kepa, Cook, Zabarnyi, Huijsen, e Kerkez formam a defesa esperada, com Christie e Adams no meio, enquanto Brooks, Kluivert, Semenyo e Ouattara compõem o ataque.

O Liverpool, por outro lado, pode comemorar o retorno de Joe Gomez, que volta de uma lesão no tendão. No entanto, enfrenta a ausência de Diogo Jota e incertezas sobre Curtis Jones. Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson são esperados na defesa, apoiados por Gravenberch e Mac Allister no meio campo, e Salah, Szoboszlai, Gakpo, além de Luis Díaz no setor ofensivo.

Como está o desempenho recente das equipes?

Nas últimas partidas, o Bournemouth tem mostrado um futebol consistente, refletido nos resultados positivos mesmo diante das dificuldades de elenco. A equipe tem adotado um estilo agressivo, garantindo diversas finalizações e eficiência nos ataques.

Por sua vez, o Liverpool, conhecido por seu estilo de jogo intenso e pressão sobre os adversários, aproveitará as falhas do Bournemouth em controlar a posse, uma fraqueza já identificada pela equipe técnica dos Reds. O jogo é aguardado com expectativa, dado o potencial impacto na tabela de classificação da Premier League.

Quais são as previsões para o resultado do jogo?

Dado o contexto atual e o desempenho recente das equipes, muitos acreditam que o Liverpool conseguirá levar a melhor sobre o Bournemouth. A previsão mais comum é de uma vitória dos Reds por 3 a 1, considerando sua força tática e o retorno dos principais jogadores ao elenco.

