O ex-lateral Ashley Cole está em negociações avançadas para assumir o comando técnico do Bristol Rovers. Segundo o jornal The Guardian, o ex-jogador da seleção inglesa é o principal cotado para o cargo caso a diretoria decida demitir o atual treinador Steve Evans.

Situação delicada na League Two

A pressão sobre Steve Evans aumentou consideravelmente após a derrota caseira por 3 a 1 diante do Tranmere. O resultado deixou o clube na 18ª colocação da League Two, a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento da quarta divisão do futebol inglês.

Experiência na beira do gramado

Aos 45 anos, Cole busca seu primeiro trabalho como treinador principal no futebol da Inglaterra. Ele acumula passagens como auxiliar no Derby County, Chelsea, Everton e Birmingham City, além de ter trabalhado nas categorias de base da seleção inglesa.

Sua única experiência prévia como técnico principal ocorreu no Cesena, da Série B da Itália. O ex-defensor comandou o clube italiano por quatro meses antes de deixar a função em junho.