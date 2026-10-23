O acionista majoritário do Valencia, Peter Lim, acertou a venda de 42% das ações da instituição para a Pitchwise Holding, grupo formado predominantemente por investidores americanos. O anúncio da transação foi formalizado pelo clube espanhol nesta sexta-feira, 23.

A operação estipula a avaliação geral do hexacampeão espanhol em 1,25 bilhão de euros (7 bilhões de reais). O contrato prevê ainda uma injeção de 100 milhões de euros (558 milhões de reais) em novo capital direto, que será investido no clube.

“Não faltou interesse no Valencia. A equipe da Pitchwise foi a única parceria que eu estava entusiasmado em buscar. Eles trazem experiência em investimentos de longo prazo e visão esportiva, e nos conhecemos muito bem. Estou confiante de que estamos entrando em uma nova era e podemos alcançar grandes coisas para o Valencia”, afirmou Kiat Lim, presidente do Valencia, em comunicado oficial.

Apesar da chegada dos novos parceiros, a estrutura de gestão do futebol seguirá sob a mesma liderança: o grupo Meriton Holdings continuará exercendo o controle majoritário das cotas, e Kiat Lim permanece no cargo de presidente. O fechamento final da operação ainda depende das aprovações regulatórias do mercado esportivo e financeiro.

Em eterna crise financeira, o Valencia terminou do meio para baixo da tabela do Campeonato Espanhol nas últimas sete temporadas. Na atual edição, está em 19º lugar, com apenas seis pontos.