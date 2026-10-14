O Swansea venceu o Millwall por 1 a 0 no estádio The Den, em um jogo da segunda divisão inglesa marcado por uma paralisação devido a gritos racistas.

O confronto foi interrompido aos 20 minutos da etapa complementar. O árbitro Edward Duckworth paralisou a partida por quase sete minutos após a denúncia de cânticos racistas direcionados ao sul-coreano Eom Ji-sung, que realizava aquecimento próximo à linha lateral.

Durante a paralisação, o juiz reuniu os técnicos Alex Neil, do Millwall, e Vítor Matos, do Swansea, além da equipe de segurança do estádio, cumprindo o protocolo antirracismo do futebol inglês.

O sistema de som do estádio anunciou que as autoridades policiais iniciaram diligências para identificar os envolvidos com o suporte das câmeras de circuito interno (CCTV). Segundo o jornal The Guardian, os treinadores de ambos os clubes repudiaram o episódio após o apito final e classificaram o comportamento discriminatório como inaceitável.

A vitória garantiu garantiu ao Swansea a permanência na liderança da Championship, a segunda divisão inglesa. O gol decisivo foi marcado pelo atacante brasileiro Ronald, que saiu do banco de reservas para garantir o resultado nos instantes finais.