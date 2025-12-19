O Brighton recebe o Sunderland neste sábado, 20, em um confronto direto pelo meio da tabela do Campeonato Inglês. A partida, válida pela 17ª rodada da competição, acontece no Amex Stadium, em Falmer, com pontapé inicial marcado para às 12h (de Brasília).

Situação no campeonato e expectativas

O Brighton, atualmente na 10ª posição com 23 pontos, busca se aproximar da zona de classificação para as ligas europeias. Uma vitória em casa é crucial para não se distanciar do pelotão de cima e ultrapassar adversários diretos.

A equipe vem de uma sequência instável, incluindo uma derrota recente para o Liverpool e um empate com o West Ham.

Para o Sunderland, a situação é otimista. Ocupando o 8º lugar com 26 pontos, a equipe recém-promovida da Championship tem sido uma das surpresas da temporada. Um resultado positivo fora de casa pode consolidar o time na primeira metade da tabela.

O clube vem alternando resultados, com destaque para uma vitória sobre o Newcastle e um empate contra o Liverpool nas últimas rodadas.

Prováveis escalações e desfalques

Ambas as equipes chegam para o confronto com desfalques significativos. O Brighton, comandado por Fabian Hürzeler, não poderá contar com os zagueiros Lewis Dunk e Diego Gomez, ambos suspensos. Além deles, Solly March, Adam Webster e Stefanos Tzimas estão lesionados, enquanto Carlos Baleba serve sua seleção na Copa Africana de Nações.

Pelo lado do Sunderland, o técnico Régis Le Bris enfrenta um problema ainda maior com a Copa Africana de Nações, que tirou seis jogadores da equipe: Noah Sadiki, Reinildo, Arthur Masuaku, Bertrand Traoré, Habib Diarra e Chemsdine Talbi. Para completar, o zagueiro Luke O’Nien cumpre suspensão.

Provável escalação do Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Minteh, Gruda, Mitoma; Rutter.

Provável escalação do Sunderland: Roefs; Hume, Alderete, Ballard, Mukiele; Le Fée, Xhaka; Isidor, Bellingham, Clarke; Semedo.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Premier League, a transmissão será realizada pelos canais ESPN (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Disney+, que detém os direitos de exibição do campeonato inglês no Brasil.