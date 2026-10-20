O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, abordou os desafios táticos enfrentados pela equipe e reconheceu a complexidade de suprir a ausência de Erling Haaland, principal referência ofensiva do time. A declaração ocorreu durante os preparativos do elenco para o jogo desta terça-feira, 20, contra o AEK Atenas, pela Champions League.

“Ele (Haaland) pode estar disponível (para o jogo contra o AEK Atenas), vamos ver. […] Quanto aos demais, estão praticamente todos bem. O único que ficará de fora provavelmente por oito semanas é o Antoine (Semenyo)”, iniciou Maresca em entrevista coletiva na última segunda-feira, 19.

“Com certeza, substituir o Haaland é sempre difícil, mas temos algumas opções diferentes e vamos ver. Depende um pouco do plano de jogo, e também existe a possibilidade de ele estar disponível. Antes de tudo, perder Antoine ou qualquer jogador não é bom para nós. Quanto ao Erling, dissemos que podemos usar o Antoine como centroavante, mas temos outros jogadores com quem vamos tentar encontrar novas soluções”, finalizou.