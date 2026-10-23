O atacante Antoine Semenyo desfalcará o Manchester City por cerca de oito semanas após sofrer uma lesão no joelho. A estimativa para a recuperação física do jogador foi confirmada pelo técnico Enzo Maresca durante coletiva de imprensa.

“Os demais estão mais ou menos bem. O único que provavelmente ficará afastado por oito semanas é o Antoine. A princípio, esperávamos uma lesão ainda pior, então ficamos mais preocupados. Depois do exame de ontem, nos sentimos muito melhor, porque não é tão grave quanto pensávamos”, revelou Maresca em coletiva de imprensa.

O problema físico aconteceu nos minutos finais da vitória por 3 a 2 diante do Ipswich Town no último sábado, 17. Na ocasião, Semenyo foi acionado apenas no segundo tempo.

Impacto no elenco

Com a previsão de retorno aos gramados para meados de dezembro, o atleta de 26 anos vira desfalque certo em compromissos importantes do calendário europeu e das competições inglesas. O treinador precisará reorganizar a rotação ofensiva do setor nas próximas rodadas, enquanto o atacante cumpre o cronograma de fisioterapia estipulado pelo departamento médico.

“Podem ser oito semanas. Agora, neste momento, o mais importante para ele é a sua recuperação. Quando voltar, por volta de dezembro, será como um jogador completamente novo em termos de energia”, afirmou Maresca.