O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, afirmou que o elenco vive um recomeço natural após uma década sob a liderança de Pep Guardiola. O treinador avaliou a necessidade de tempo para a equipe atingir regularidade após o empate por 1 a 1 com o Fulham no Etihad Stadium. O resultado estendeu para quatro partidas a série sem vitórias dos Citizens no torneio nacional.

“Obviamente não é complicado, é apenas uma questão de nos conhecermos melhor. Preciso entender quem é o jogador ideal para esse tipo de jogo e quem é o ideal para outras partidas. Não acho que seja só o meio-campo, também na defesa estamos tentando encontrar a solução certa. Mas, repito, para mim faz parte do processo, porque isso é como um reset, um verdadeiro recomeço”, iniciou Maresca em entrevista coletiva.

“Já falamos muitas vezes, mas depois de dez anos com o mesmo técnico, o mesmo rosto, palavras e métodos, não é fácil mudar tudo de uma hora para outra. Para mim, tudo isso é muito normal. Espero que, o quanto antes, a gente encontre o equilíbrio entre defesa e meio-campo para conseguirmos ser consistentes. Essa é a diferença hoje entre nós e outros clubes”, finalizou.