O Manchester City não conseguiu espantar a má fase e empatou por 1 a 1 com o Fulham na manhã deste sábado, no Etihad, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado mantém a equipe mandante em uma sequência negativa na competição, enquanto os visitantes seguem somando pontos importantes para se afastar da parte de baixo da tabela.

Vantagem visitante e gol anulado

Apesar da maior posse de bola do Manchester City desde o apito inicial, foi o Fulham quem demonstrou eficiência. Aos 16 minutos, Oscar Bobb serviu Rodrigo Muniz, que balançou as redes e colocou os visitantes em vantagem. A resposta dos donos da casa quase veio aos 24 minutos, mas um gol do City acabou anulado. O primeiro tempo ainda foi marcado por um jogo mais faltoso por parte do Fulham, que foi para o intervalo com três jogadores amarelados: Alex Iwobi, Calvin Bassey e Shea Charles.

Empate e pressão sem efeito

Na volta para a segunda etapa, o Manchester City conseguiu transformar o volume de jogo em bola na rede. Aos 57 minutos, Elliot Anderson marcou e deixou tudo igual no placar. O time comandado por Enzo Maresca seguiu tentando impor seu ritmo, terminando a partida com 60% de posse de bola e 15 finalizações totais, contra apenas cinco do Fulham. Apesar do menor volume ofensivo, os visitantes foram perigosos quando atacaram, exigindo três defesas do goleiro Donnarumma, enquanto Leno fez duas intervenções para o Fulham. O técnico Álvaro Arbeloa promoveu substituições para renovar o fôlego da equipe, e o placar não se alterou mais.

Com o resultado, o Manchester City chega a 22 pontos e ocupa a 3ª colocação. Contando este jogo, a equipe soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Fulham vai a 11 pontos, no 14º lugar, e mantém uma invencibilidade recente na competição, com duas vitórias e três empates nas últimas cinco partidas. O City volta a campo na terça-feira, 24/11, contra o Napoli, pela UEFA Champions League. O Fulham joga no domingo, 29/11, quando recebe o Bournemouth pelo Campeonato Inglês.