O treinador argentino Mauricio Pochettino desembarcou na Inglaterra na manhã desta quarta-feira, 18, para assumir formalmente o comando técnico do Manchester United. O treinador encerrou seus compromissos à frente da seleção dos Estados Unidos com vitória por 2 a 0 sobre o Haiti e seguiu diretamente para o centro de treinamentos de Carrington.

“Estou muito animado por estar aqui. É uma honra e um privilégio fazer parte deste clube fantástico. Estou ansioso para começar os trabalhos”, afirmou Pochettino em declarações aos meios oficiais do Manchester United na chegada ao centro de treinos de Carrington.

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A chegada de Pochettino encerra a busca por um substituto para Michael Carrick. O clube vive momento adverso na Premier League, ocupando a 18ª colocação da tabela com apenas uma vitória em dez rodadas disputadas, cenário que acelerou as movimentações da diretoria.

Duração de contrato e estreia diante do Liverpool

Pochettino acertou vínculo válido por dois anos e meio com o United. O novo comandante terá poucos dias de preparação antes da estreia oficial, marcada para o próximo domingo, 22, em confronto contra o rival Liverpool, em Anfield. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília).