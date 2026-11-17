O Manchester United avalia a situação de Matthijs de Ligt diante do interesse do Besiktas na janela de transferências de janeiro. O clube turco estuda uma investida por empréstimo até o fim da temporada europeia.

Como está a negociação entre os clubes

A diretoria da equipe de Istambul busca reforçar o sistema defensivo e vê o atleta neerlandês como uma oportunidade viável no mercado de inverno. A proposta envolve um vínculo temporário para dar maior minutagem ao jogador.

Qualquer avanço nas conversas depende da liberação da comissão técnica e do planejamento do clube inglês para suprir eventuais ausências no elenco. A diretoria prioriza a estabilidade do setor antes de formalizar transferências.

Situação física de De Ligt e trajetória no futebol inglês

Contratado junto ao Bayern de Munique em agosto de 2024 por 42,9 milhões de libras, De Ligt conviveu com oscilações e problemas físicos. Uma lesão lombar afastou o jogador por longo período dos gramados, reduzindo seu valor de mercado estimado para cerca de 30 milhões de euros (25 milhões de libras).

A permanência ou liberação do defensor será definida nas próximas semanas, conforme a abertura do período de registros e o avanço das conversas com a equipe turca.