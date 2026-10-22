O Tüpraş Stadium, em Istambul, foi palco de um confronto movimentado na tarde desta quinta-feira, 22. Pela terceira rodada da Europa League, Beşiktaş e Crystal Palace empataram por 2 a 2. Os donos da casa saíram na frente, viram os ingleses virarem o placar no início da segunda etapa, mas buscaram a igualdade e precisaram segurar o resultado nos minutos finais após uma expulsão direta.

VAR em ação e vantagem turca

O duelo começou com a rede balançando cedo, mas sem valer. Aos seis minutos, o Crystal Palace teve um gol anulado após revisão do VAR. Apesar do susto inicial, o Beşiktaş controlou a posse de bola ao longo da primeira etapa, terminando o jogo com 59% nesse quesito. Aos 39 minutos, o técnico Italiano precisou mexer na equipe, promovendo a entrada de Salih Özcan no lugar de Fabio Miretti. A alteração surtiu efeito nos acréscimos: aos 47 minutos, Özcan deu a assistência para Wilfred Ndidi inaugurar o marcador para os mandantes.

Virada inglesa e resposta do banco

Na volta do intervalo, o cenário mudou rapidamente. Aos 51 minutos, o VAR entrou em ação novamente, desta vez para confirmar o gol de Yeremy Pino, que recebeu passe de Anan Khalaili para empatar a partida. O Crystal Palace aproveitou o momento e, logo aos 55 minutos, Jean-Philippe Mateta marcou o segundo, decretando a virada dos visitantes.

Atrás no placar, o Beşiktaş voltou a encontrar soluções no banco de reservas. Aos 64 minutos, Junior Olaitan substituiu Kartal Kayra Yılmaz. Nove minutos depois, aos 73, Olaitan balançou as redes e deixou tudo igual novamente. A eficiência turca chamou a atenção: a equipe finalizou apenas duas vezes no gol durante todo o jogo, convertendo ambas as oportunidades.

Publicidade Continua após a publicidade

Expulsão e situação na tabela

A reta final do confronto ganhou contornos dramáticos para os donos da casa. Aos 77 minutos, Umit Akdag recebeu cartão vermelho direto e deixou o Beşiktaş com um jogador a menos. O Crystal Palace, que terminou a partida com oito finalizações totais contra cinco do adversário, tentou pressionar, mas o goleiro Nübel fez uma defesa no jogo e ajudou a garantir o empate.

Com o resultado, o Crystal Palace, que era o 18º colocado antes de a bola rolar, chega a quatro pontos em três jogos na competição. Contando este duelo, os ingleses somam uma vitória, um empate e uma derrota em seus últimos três compromissos pelo torneio. Já o Beşiktaş acumula três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos na Europa League.

As equipes agora voltam suas atenções para os próximos desafios. O Crystal Palace joga no domingo, 25, contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês. O Beşiktaş entra em campo na quinta-feira, 05, para visitar o Celtic, novamente pela UEFA Europa League.