A continuidade de Michael Carrick no comando do Manchester United está sob forte pressão interna. Segundo a emissora britânica Sky Sports, o técnico argentino Mauricio Pochettino demonstrou abertura para iniciar conversas com a diretoria inglesa caso receba uma abordagem oficial para assumir a equipe.
A cúpula de futebol do clube inglês aproveita a paralisação do calendário para a data Fifa para definir os próximos passos da comissão técnica. O diretor de futebol Jason Wilcox e o CEO Omar Berrada viajaram a Mônaco para um encontro com o coproprietário Sir Jim Ratcliffe. A intenção dos dirigentes é deliberar sobre o futuro do cargo antes do confronto contra o Liverpool, em Anfield.
O momento desfavorável do treinador se consolidou após um jejum de oito confrontos sem vitória na Premier League, marcado recentemente pelo empate em 4 a 4 diante do Aston Villa. Com apenas um triunfo nas últimas 11 apresentações e 30 gols sofridos na temporada, o United busca soluções imediatas para se afastar da parte inferior da tabela.
Como funciona a liberação de Pochettino?
Contratado para dirigir a seleção dos Estados Unidos rumo à Copa do Mundo, Pochettino possui vínculo vigente no futebol norte-americano. No entanto, sua equipe jurídica admite a possibilidade de retorno à Europa. A rescisão contratual para liberá-lo da federação norte-americana está estimada em cerca de 7 milhões de libras.