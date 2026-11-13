O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, recusou uma segunda proposta de renovação apresentada pelo clube inglês. Segundo a BBC Sport, as tratativas entre a diretoria e os representantes do meia português acontecem desde o meio do ano, momento em que uma primeira investida também foi rejeitada.

O meia de 32 anos não ficou satisfeito com as bases financeiras e com o período de duração oferecido pela cúpula britânica. O vínculo de Fernandes tem término previsto para junho de 2027, o que mantém o cenário de indefinição em Old Trafford.

O clube inglês conta com uma cláusula que permite acionar uma prorrogação unilateral por mais 12 meses. O recurso impede que o atleta assine um pré-contrato gratuito com equipes do exterior a partir de janeiro. Apesar do dispositivo de segurança, a diretoria do United mantém a intenção de firmar um acordo de longo prazo com o jogador, e novas rodadas de negociação devem ocorrer.

Com as indefinições nas tratativas, a diretoria do clube inglês se mantém alerta a novos nomes no mercado europeu. Nico Paz, jovem estrela do Como, é um dos atletas que mais interessam aos Red Devils.

O Manchester United volta a campo contra o Liverpool, no próximo domingo, 22, com Mauricio Pochettino como novo treinador, após a demissão de Michael Carrick.