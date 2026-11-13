O Manchester United confirmou nesta sexta-feira, 13, o acerto com o técnico Mauricio Pochettino para assumir o comando da equipe principal. O treinador argentino assinou um contrato de dois anos e meio de duração. Ele chega para substituir o ex-volante Michael Carrick, demitido do cargo após uma sequência de resultados negativos que empurrou a equipe inglesa para a zona de rebaixamento da Premier League.

Como será a transição com a seleção dos EUA

Antes de viajar em definitivo para a Inglaterra, o treinador ainda cumprirá compromissos imediatos no futebol de seleções. Pochettino concluirá seu ciclo à frente da seleção masculina dos Estados Unidos durante a Data Fifa.

Conforme divulgado pelo United em nota, o comandante argentino permanecerá no banco norte-americano nos dois confrontos diante do Haiti, dias 14 e 17, válidos pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. Apenas após essas partidas ele ficará formalmente liberado de suas obrigações internacionais para se dedicar ao clube de Manchester.

Quando Pochettino estreia pelo clube inglês

Segundo o comunicado emitido pelo Manchester United, o novo treinador iniciará os trabalhos presenciais no centro de treinamento de Carrington a partir de 18 de novembro. O planejamento visa acelerar a adaptação da nova comissão técnica aos atletas disponíveis.

A primeira partida oficial de Pochettino na liderança dos Red Devils será um clássico de grande exigência. O time visitará o Liverpool em Anfield, pelo Campeonato Inglês, no próximo dia 22, com a missão de somar pontos para sair das últimas posições na tabela de classificação.